Petro hizo llamado a empresarios para sentarse a discutir el salario mínimo y llegar a un acuerdo

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje a través de sus redes sociales y confirmó que el salario mínimo vital decretado se mantiene vigente mientras se resuelve la situación jurídica en el Consejo de Estado. Además, le hizo un llamado a los empresarios para sentarse a dialogar.

En el mensaje el presidente invitó a todo el empresariado a cumplir con el pago de las nóminas basándose en el salario mínimo vital decretado.

Petro convocó a los empresarios para concertar el salario mínimo

Según explicó Petro, el valor permanecerá en firme hasta que la Presidencia expida un decreto transitorio o el tribunal tome una decisión de fondo.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el Gobierno anunció que el Ministerio del Trabajo reforzará las labores de vigilancia y recepción de quejas, las cuales serán tramitadas con rigurosidad normativa.

El presidente adelantó que se interpondrán recursos legales para aclarar el auto judicial reciente. El argumento del Ejecutivo es que no se incluyó el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional, la cual establece que el criterio de salario vital y móvil (Artículo 53 de la Constitución) debe ser prevalente al momento de fijar la remuneración de los trabajadores.

En un tono de apertura, Petro convocó a la Comisión de Concertación para dialogar con el gran empresariado antes de que se emita el decreto transitorio.

“Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que por decisión unilateral del gobierno se convoca para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio”, escribió.

Además, dijo que “Uribe dice que lo que se quiere es que no vengan más impuestos y que no están en desacuerdo en el tema del salario vital. Pues es un avance, los impuestos en la emergencia económica van en contra la acumulación de rentas, dado que estás acaban la ganancia y salarios productivos y estancan la economía y dado que es imprescindible reducir el déficit primario".