Prepárese: Petro anunció alocución presidencial este domingo por decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Este sábado, 14 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció que realizará una alocución presidencial para hablar sobre la suspensión del decreto del salario mínimo en un 23 % por el Consejo de Estado. La alocución será transmitida este domingo a las 7 de la noche por todos los canales de televisión.

El mandatario a través de sus redes sociales el salario mínimo “vital” y dijo que está “ordenado por la constitución”.

Petro pidió que se pague la quincena con el aumento del salario mínimo

Petro le pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, realizar una reunión para subsanar los comentarios realizados por el Consejo de Estado y coordinar la nueva expedición del decreto del salario mínimo.

“La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”, dijo el mandatario.

También dijo que “todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, y que de no hacerlo, el ministerio tomará las medidas al respecto.

“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo”, agregó.

Además, en un comunicado, Presidencia indicó que el presidente aseguró que “el gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Como dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz”.