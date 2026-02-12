Abelardo De La Espriella denuncia que fue declarado objetivo militar del ELN

En las últimas horas, la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, denunció por medio de un comunicado a la opinión pública, que la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) lo había declarado como objetivo militar.

Según el escrito, la supuesta amenaza fue recibida a través de su esquema de seguridad, por lo que tomaron la decisión de ponerla en conocimiento de las autoridades, así como en las sedes de su movimiento ‘Defensores de la Patria’.

“El 10 de febrero se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones públicas​. En dicha comunicación​ se nombraron acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta“, dice el escrito.

Según la campaña de Abelardo De La Espriella, la amenaza fue remitida a la “Seccional de protección y Servicios Especiales para ala activación de protocolos de verificación, evaluación​ de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente", agrega el texto.

De esta manera, expresaron que solicitaron reforzar el esquema de seguridad del candidato presidencial, al mismo tiempo de tener claridad si tales amenazas tienen “credibilidad, alcance y origen”.

Abelardo De La Espriella aseguró que continuará con su campaña política. “La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”.

El comunicado finaliza:

“Se exige al Gobierno Nacional garantizar la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral. La democracia colombiana no puede quedar expuesta a presiones terroristas”.