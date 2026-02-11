Registraduría revela qué candidatos presentaron firmas con inconsistencias: ¿está Abelardo de la Espriella?

Desde la Registraduría Nacional se pronunciaron sobre información que ha circulado sobre la validez de las firmas de candidaturas inscritas a las elecciones presidenciales. Esto en referencia a la afirmación de la periodista Cecilia Orozco en una columna de El Espectador, quien aseguró tener constancia de que el 62 % de las más de cinco millones de firmas presentadas por Abelardo de la Espriella no fueron avaladas por esa entidad.

Solo se encontraron dos candidatos con inconsistencias

“De los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional, solo se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos en dos de ellos: Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao”, señaló el comunicado emitido por la Registraduría, negando así lo dicho por la periodista.

Agregaron que las presuntas irregularidades fueron dadas a conocer a la opinión pública el 19 de enero y que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Sobre las firmas de los otros candidatos, aseguraron que “solo se encontraron incidencias como datos ilegibles o que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI), personas que no están en el censo electoral, entre otros”.

Recordaron también que el artículo 7 de la Ley 996 de 2005 establece que “los comités debían presentar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento (3 %) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842)”.

Información de firmas no puede ser de dominio público

Finalizando la misiva, la entidad respondió a dos preguntas de la periodista ya menciona, quien cuestionó al registrador Hernán Penagos: “¿Por qué mantiene en reserva los análisis de las firmas de cada uno de los 14 ó 15 candidatos avalados por esa vía popular? 2. Con su secretismo, ¿favorece a una o varias campañas presidenciales o perjudica a otra u otras?"

Ante esto, destacaron que “las orientaciones políticas de los ciudadanos son derechos fundamentales que se deben proteger” y que por eso la información de las firmas solo se puede usar para verificar apoyos y “no puede ser de dominio público”.