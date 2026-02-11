Revelan el nombre del general de la Policía al que Petro retiró por presuntamente ponerle drogas en el carro

En medio del consejo de ministros realizado en la tarde del martes 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro dio a conocer información confidencial sobre un presunto plan de querer involucrarlo con tráfico de drogas en lo que fue su visita a Estados Unidos para la reunión con Donald Trump.

En las declaraciones del mandatario, señaló que un oficial de la policía quiso ubicar alucinógenos en el carro en el que iba Petro hacia la Casa Blanca.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro (...) y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, expresó Petro, quien además aseguró que hay una presunta acción coordinada para poner presas a personas cercanas a él.

Precisamente, en las últimas horas se ha revelado el nombre de quien sería el general de la policía que quiso involucrar a Petro con alucinógenos, se trataría de Edwin Urrego, quien ejercía como comandante de la Policía de la ciudad de Cali.

Por ahora, el policía en cuestión y la institución no han emitido algún comunicado relacionado al tema, y tampoco hay pronunciamiento del director de William Oswaldo Rincón Zambrano.

Petro denunció plan para asesinarlo en su aterrizaje a Córdoba

Por otro lado, en presidente Petro expresó que ha tenido días difíciles debido a que estaba huyéndole a la muerte, ya que según él, habría un plan para asesinarlo incluso en su aterrizaje en Córdoba.

“Ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces. Por la mañana tampoco aterricé donde tenía que aterrizar, porque al helicóptero le iban a disparar con mis hijos también”, concluyó el mandatario.