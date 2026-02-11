“Queda bien claro lo que me gusta”: Petro se va contra Lina María Garrido ante comentarios sobre su supuesta pareja

En los últimos días, se ha hecho viral en redes a cuáles una foto del presidente Gustavo Petro con una supuesta pareja sentimental en la isla Gorgona. La imagen ha recibido numerosas críticas, algunas alegando que el mandatario debía estar en Córdoba atendiendo el desastre por inundaciones, pero muchas de ellas basadas en la transfobia referenciando el rumor de hace un par de años que vinculó a Petro con una mujer trans en Panamá.

Lea también: “Esto no es un foro ni una fiesta”: La respuesta de Petro a foto de alcaldes cordobeses sentados en el piso

“No encontraron mejor excusa”

Una de las personas que señaló al presidente fue la representante a la Cámara Lina María Garrido, quien, respondiendo a un trino de Hollman Morris donde habla de un presunto intento de atentado contra el presidente, afirmó con un tinte discriminador hacia las personas trans: “¿En serio no encontraron una mejor excusa para taparle a Petro que estaba de paseo con la moza (o el mozo), mientras la gente del departamento de Córdoba suplicaba ayuda en medio de la tragedia?”

“No me hace inteligente la ignorancia”

La respuesta de Petro fue extensa, como es común en sus publicaciones. En su trino buscó hacer una aclaración sobre su orientación sexual y cargó directamente contra la congresista: “No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ni me interesa averiguarlas, no me interesa que si usted es homosexual heterosexual, o ambas cosas o asexual”.

Además, agregó, en un ataque directo a la funcionaria: “Si usted, Lina, me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me interesa para nada. No me hace inteligente la ignorancia, y punto” y procedió a detallar: “me parece que queda bien claro que me gusta. Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”.

Le puede interesar: Fundación San José se pronuncia tras el llamado a imputación realizado por la Fiscalía: dicen que hubo auditoría interna

Petro se refirió a Garrido como “parlamentaria triste”, y continuó con un largo y confuso párrafo en el que habló sobre su encuentro con Trump y sobre su familia y sus recuerdos en Córdoba.

Finalmente, concluyó: “Pues me interesa mucho Córdoba y su tragedia, y se donde vienen y quienes la causan: dueños del petroleo del mundo y dueños del agua en Colombia, y la intensidad de estos momentos y sentimientos, en un sábado o en domingo se trabajo, me hace abrasar (abrazar) a quienes quiero, y dejo que el pensamiento estupido se estrelle contra las piedras. Triste el pueblo que se representa por esta tristeza de pensamiento que leona (leen a) continuación...”.