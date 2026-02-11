El presidente Petro reveló cómo se va a ver el nuevo pasaporte de Colombia: “me dicen que va a ser el Top 4 en seguridad”

En un movimiento que redefine la identidad migratoria del país, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el diseño del nuevo pasaporte colombiano. Durante un reciente consejo de ministros, el mandatario no solo mostró la primera imagen de la libreta, sino que lanzó una ambiciosa promesa: este documento se posicionará entre los cuatro más seguros de todo el planeta.

Lea también: La Guardia Indígena asegura que la senadora Aida Quilcué ya fue localizada: compartieron imágenes de su liberación

Esta actualización no es solo estética. Según el jefe de Estado, responde a una reestructuración profunda en el modelo de contratación, cuyo objetivo principal ha sido erradicar irregularidades históricas y devolver el control de los datos ciudadanos al Estado.

Soberanía tecnológica: La Imprenta Nacional toma el control

Uno de los pilares fundamentales de este anuncio es el concepto de soberanía tecnológica. El presidente enfatizó que la producción del documento ahora cuenta con un actor clave en el centro de la operación: la Imprenta Nacional.

“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, afirmó Petro, destacando que la seguridad será el eje central de esta versión.

Al centralizar la producción, el Gobierno busca reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer la protección de los datos sensibles de los colombianos. Este cambio de modelo pretende garantizar que el nivel de protección de la información permita a Colombia destacar en el escalafón internacional por la calidad y transparencia de su identificación migratoria.

Sabotaje y control de algoritmos: Las polémicas revelaciones

Fiel a su estilo directo, el mandatario denunció que el proceso de cambio no ha sido sencillo. Petro vinculó la transformación del pasaporte con una lucha de poderes tecnológicos en el país, mencionando incluso el software de escrutinios electorales.

Según el mandatario, existen sectores interesados en mantener el control de los softwares sensibles. “Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia”, sostuvo de manera contundente.

Para el presidente, la transparencia en los algoritmos es una cuestión de seguridad nacional y justicia democrática. Aseguró que la reforma en la contratación fue un proceso de alto riesgo político y personal, admitiendo que este movimiento “casi le cuesta la cárcel”, pero que era necesario para evitar fraudes y garantizar la transparencia estatal.

¿Qué pueden esperar los ciudadanos?

Aunque todavía se esperan detalles técnicos sobre los elementos de seguridad física (biometría, hologramas y tintas de seguridad), el anuncio ya genera expectativa entre los viajeros frecuentes. Un pasaporte con mayor reconocimiento de seguridad suele facilitar acuerdos de exención de visas y agiliza los procesos de tránsito en aeropuertos internacionales.

Con este nuevo modelo, Colombia se prepara para una nueva era en su política exterior e interna, donde la tecnología y la vigilancia de los recursos públicos van de la mano.