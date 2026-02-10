Petro aseguró que intentaron ponerle drogas en su carro antes de su cita con Trump en Estados Unidos

En una intervención pública, el presidente Gustavo Petro denunció que ha enfrentado múltiples riesgos para su seguridad en las últimas semanas. Incluso advirtió que un general de la Policía habría estado detrás de un plan para ponerle drogas en su carro antes de su cita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

La cita, que fue clave para desescalar la tensión y mejorar la relación bilateral, era uno de los retos más importantes para la diplomacia colombiana en los últimos años.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro (...) y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo el presidente Petro. Así mismo, indicó que hay una presunta acción coordinada para poner presas a personas cercanas a él.

Adicionalmente, señaló que el uribismo y Abelardo de la Espriella quieren ganar las elecciones. Incluso recordó que Abelardo de la Espriella advirtió que quería “destripar” a la izquierda.

Petro dijo que tuvo temor por su vida antes de llegar a Córdoba

Entre tanto, el primer mandatario indicó que los últimos días han sido especialmente complejos para su seguridad. “Tengo que confesar que llevo dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten”, sostuvo el mandatario desde la isla Gorgona.

Así mismo, explicó que llegó tarde al Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Córdoba debido a que su avión tuvo dificultades para aterrizar. Incluso sostuvo que la integridad de sus hijos corrió peligro.

“Ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces. Por la mañana tampoco aterricé donde tenía que aterrizar, porque al helicóptero le iban a disparar con mis hijos también”, concluyó el mandatario.