“En la foto ven lo que quiere hacerme de la Espriella”: Petro en su visita a la isla prisión Gorgona

Petro decretará una comisión de la verdad para preservar la memoria de la isla prisión Gorgona

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que visitó la isla prisión Gorgona por medio de un mensaje y fotos en sus redes sociales. El mandatario durante su estadía declaró que decretará la conformación de una comisión de la verdad para que se preserve la memoria.

Lea también: Revelan el nombre del general de la Policía al que Petro retiró por presuntamente ponerle drogas en el carro

En su cuenta en la red social “X” (antes Twitter)​, Petro informó: “Miles de colombianos pasaron por allí y hay algunos vivos. Decretaré una comisión de la verdad, con lo mejor de la ciencia moderna para conocer la realidad completa de los 24 años de la cárcel/tumba de Gorgona”.

Contó el jefe de Estado: “No estuve de paseo en Gorgona, pero quiero. Quise conocer la isla que no tiene hotel, ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la Armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza”.

Agrega en su mensaje: “Fui a conocer su paradoja: el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, dónde me querían llevar, en los calabozos; quitaron los pozos de tortura donde solo cabe una persona que hacían descender a los presos con arneses, y allí morían”.

Relató que visitó la enfermería “de salones sucios ya llenos de hojas y raíces, sus techos los tumbaron por los micos, donde no había anestesia y allí se oían los gritos de los presos a morir, pero también los susurros de planes para escapar. Fui a ver su cementerio, los hornos de pan donde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos. Reuní a varios de los asistentes, al almirante, los científicos, los guardianes., los jóvenes de la Armada, las que cocinan, los obreros que levantan los techos”.

Dijo también que su interés es “mantener la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse”.

Igualmente, Petro se refirió al candidato Abelardo de la Espriella, tomándose una foto al interior de una de las celdas.

“En la foto ven lo que quiere hacerme (Abelardo) de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí, y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso. Veremos si sucede”.

La historia de la isla prisión Gorgona

Esta isla colombiana, ubicada en el Pacífico, fue adecuada como establecimiento carcelario para miles de delincuentes considerados de alta peligrosidad.

Estuvo vigente como prisión entre 1960 y 1983, año en el que fue cerrada por violación a los derechos humanos, y luego declarada como Parques Nacionales Naturales, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La isla tiene una extensión de 61.687 hectáreas ha, de las cuales 1.383 son terrestres y están distribuidas entre las formaciones de Isla Gorgona e Isla Gorgonilla. El restante 97% corresponde a ecosistemas marinos.