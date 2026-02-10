Ranking mundial revela que la corrupción en Colombia se agravó en el último año del gobierno de Petro

El Índice de Percepción de la Corrupción en 2025 de la organización Transparencia Internacional reveló que en Colombia al menos una de cada tres personas (37,8 %) considera que la corrupción es el principal problema del país. Lo que significa es que esta problemática se ha profundizado más durante el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según el informe de la firma AtlasIntel, la corrupción ha superado aspectos como la inseguridad o el narcotráfico (25 %), la salud (12,3 %) o el desempleo y la pobreza (9,4 %).

Colombia baja siete puestos por casos de corrupción durante el gobierno de Petro

La organización Transparencia Internacional evidenció que durante 2025 Colombia obtuvo una calificación en la medición de 37 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 99 entre 182 países.

“Estos resultados representan un retroceso frente a 2024, cuando el país alcanzó39 puntos y ocupó el puesto 92, lo que implica una caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. Aún más, en comparación con 2023, cuando Colombia logró el mayor puntaje de la última década (40 puntos sobre 100), el país evidencia una tendencia descendente sostenida tanto en puntuación como en posición relativa, reflejando la fragilidad de los avances alcanzados en la percepción de la corrupción”, indica el informe conocido por El Colombiano.

El documento resaltó que “tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público”.

Solo en las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Juliana Guerrero por haber comprado los títulos académicos con los que pretendía ser nombrada viceministra de la juventud del gobierno de Petro.