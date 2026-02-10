Lamentable: se conoce la identidad del motociclista que murió en el grave accidente en la vía Armenia-Cajamarca

Accidente en la vía Armenia-Cajamarca dejó la muerte de un motociclista.

En la noche del lunes 9 de febrero, un grave y fuerte accidente de tránsito ocurrió en la vía Armenia-Cajamarca, cuando un tractocamión perdió el control y terminó chocando a varios vehículos que se encontraban en la carretera.

De acuerdo a las autoridades, dos motocicletas y tres camiones fueron arrollados, dejando un saldo de cuatro personas heridas y la lamentable muerte de un motociclista.

Conforme han avanzado las horas, se han revelado las identidades de los conductores que resultaron lastimados pero sin heridas de gravedad. De acuerdo a El Tiempo sus nombre y los vehículos que conducían son:

- Rigoberto Sabogal Moreno, al mando del vehículo de carga de placas SVB 833.

- Jairo José Chiquillo Castañuelas, conductor del vehículo cisterna de placa XJA 403.

- Darío Cortés Figueredo, quien conducía la motocicleta de placa UUM 15F.

- Isauro Rojas, al volante del vehículo tipo turbo de placa HHG 039.

De esta manera, el director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, Miguel Bermúdez, reveló la identidad del motociclista que perdió la vida.

Se trata de Leonardo Figueredo Cuéllar, quien fue atendido en el lugar del siniestro y luego llevado a un hospital, donde posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.

Las primeras hipótessis del accidente, señalan que el tractocamión que chocó contra los demás vehículos se habría quedado sin frenos. En redes sociales filtraron videos de cómo ocurrió el accidente y el estado en el que quedaron los carros, camiones y motociclietas estrellados.