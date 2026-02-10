Video: graban a sujeto que le propinó varios golpes a un policía en plena vía de Suba y terminó siendo capturado

En redes sociales empezó a circular un video en el que se observa a un hombre agrediendo a un agente de la Policía en Bogotá. Ante estos hechos, la Policía Metropolitana de la capital hizo un pronunciamiento y dio detalles del procedimiento que se adelantó con el ciudadano.

De acuerdo con la versión compartida por las autoridades, el capturado fue señalado de agredir a un policía en el barrio San Pedro, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Allí habría hecho una “maniobra inapropiada” en la vía, con lo cual un uniformado le llamó la atención.

En el video que fue ampliamente difundido por redes como WhatsApp, se observa que el sujeto empezó a golpear una camioneta de la Policía. Uno de los agentes se baja del vehículo y trata de tranquilizarlo.

Sin embargo, el hombre empieza a golpearlo en repetidas ocasiones. Una compañera del Policía también intenta calmarlo, pero no lo consigue.

Pese a que en la grabación no se ve que las autoridades logren reducirlo, lo cierto es que la Policía sí lo detuvo por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.

“Este hombre, en un hecho de intolerancia y de manera agresiva y temeraria, arremete contra un vehículo policial y contra un uniformado de la institución, ocasionándole varias lesiones en su rostro. En la reacción se logró su captura”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Así mismo, señalaron que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tendrá que responder ante las autoridades judiciales por los delitos que habría cometido.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a ser tolerantes y respetarse unos a otros, así mismo, a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de los diferentes canales de comunicación o al CAI más cercano”, concluyó la Fuerza Pública en su boletín de prensa.