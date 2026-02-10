“Tengo pruebas y puedo dar los nombres de los amantes”: Video revela agresión a exalcalde de Cartagena y su reacción genera polémica

A través de las redes sociales circula un video en el que aparece el exalcalde de Cartagena, William Dau, caminando por el centro histórico, en cercanías al edificio de la Alcaldía, cuando un hombre se le acerca por la espalda y le manda la mano a sus partes íntimas. El hecho fue grabado por el cómplice del sujeto.

El exmandatario fue acosado en dos oportunidades, en la segunda, estaba saludando a unas personas cuando nuevamente el mismo sujeto se le acerca y lo manosea por la espalda.

Exalcalde de Cartagena fue manoseado por un hombre en pleno centro histórico de la ciudad

En los videos que se conocieron se ve que en la primera oportunidad, el exalcalde fue sorprendido al pasar por una calle, mientras que en la segunda, estaba saludando a otras personas cuando lo agarraron desprevenido.

En la segunda intentó correr para agarrar al agresor, al que le dijo una serie de groserías, “oye tú si eres mucho mariquita, ven y chúp*** el hu**”.

Luego el mandatario grabó un video en el que se refirió al hecho y dijo: “aquí me encuentro frente a la Alcaldía. Un mariquita vino, seguro que es uno de los puyones que tiene Dumek Turbay, porque el tipo es bisexual. Uno de los maricas vino a agarrarme las nalgas y salió corriendo, el otro estaba filmando. Buscan joder, esos son los malparidos que como no tienen la manera de desvirtuar los actos de corrupción que yo digo”.

Aseguró que “73 años de vida y todavía no me he vuelto marica. El marica es el que tiene su oficina allá atrás (señala la Alcaldía) que es bisexual Dumek Turbay. Tengo pruebas y puedo dar los nombres de los amantes”.