Grave accidente en la vía de Armenia a Cajamarca dejó la cerrada la vía y una persona si vida

Accidente en la vía que va de Armenia a Cajamarca 9 de febrero 2026. (Foto: Tomada de @lorenzolizarazo 10 de febrero 2026)

Tractocamión perdió el control y generó grave accidente en la vía que va de Armenia a Cajamarca

En la noche de este lunes, 9 de febrero, se presentó un grave accidente en la vía que conduce de Armenia a Cajamarca, en el sector del Itaic. Se conoció que una tractomula, presuntamente, se había quedado sin frenos y se estrelló con cinco vehículos generando la emergencia. Una persona habría perdido la vida.

La Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento del Tolima reportó que el siniestro se registró hacia las 8:50 p. m., en el kilómetro 36+000 de la ruta nacional 4003A.

De acuerdo con la entidad, en el hecho estuvieron afectados cinco vehículos: un tractocamión tipo cisterna, un tractocamión, un camión tipo turbo y dos motocicletas, lo que generó la necesidad de realizar el cierre total del corredor vial en ambos sentidos.

De acuerdo con el medio Ecolecuá, en el accidente una persona perdió la vida y resultaron varios heridos. Además, indicó que lo que habría sucedido es que el tractocamión se quedó sin frenos, chocó a otro tractocamión, un camión turbo y dos motocicletas.

Asimismo, destacó que el conductor de un automóvil que iba adelante del vehículo que perdió el control alcanzó a evitar ser arrollado, en una maniobra que quedó registrada en el video que grababa un camionero.

Varios usuarios de la vía reportaron que el conductor del tractocamión había estado avisando desde metros atrás que tenía una situación de emergencia.