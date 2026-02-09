“No tiene impedimiento”: Roy Barreras propone a Petro como su fórmula vicepresidencial para ganar la consulta

Roy Barreras y Gustavo Petro durante la radicación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad

Roy Barreras continúa haciendo campaña para ganar la consulta interpartidista que se hará en el mes de marzo. En los últimos días, el exembajador de Colombia en el Reino Unido ha tenido fuertes enfrentamientos con integrantes del Pacto Histórico por no renunciar a su candidatura, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara la posibilidad a Iván Cepeda de participar en la consulta.

Al respecto, Barreras ha tratado ganarse adeptos del petrismo, acercándose al mismo presidente Petro, sin embargo, el mandatario ha dejado claro que no votará en la consulta pero si por las listas del Senado y Cáma​ra de Representantes del Pacto Histórico.

“Yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, escribió Petro en sus redes sociales.

En otra publicación, el jefe de Estado se refirió más a profundidad sobre el tema:

“El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos. Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”.

Aunque se presume que la relación de Roy Barreras y el presidente Petro no es la mejor, el exsenador hizo pública una invitación al mandatario que causó controversia desde el punto de vista político y judicial.

Barreras propuso como su fórmula vicepresidencial a Petro, asegurando que no está “inhabilitado y no tiene impedimento”.

“Le pregunto al pueblo progresista si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro sea vicepresidente”, dijo Roy en un video publicado en sus redes sociales.

“Quien quiera gobernar al país tiene que recoger el centro y la izquierda. ¿Quién es más auténtico para recoger a la izquierda y al progresismo que el líder natural, que es Gustavo Petro?”, agregó el exembajador.

Roy Barreras aseguró que la invitación no se la ha hecho a Petro directamente.

“La Constitución no prohíbe ni contempla que un presidente pueda ser vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunte. Si el progresismo quiere garantía de la continuidad de un proyecto de cambio, que asegure estabilidad y cambio seguro, creo que el pueblo progresista y petrista debería sugerirle al presidente Gustavo Petro que se anime a ser nuestra fórmula vicepresidencial. No se lo he preguntado al presidente; se lo pregunto a la base. Yo estoy dispuesto a que me haga el honor de ser su fórmula”, aseveró Barreras.