Imputan cargos contra Juliana Guerrero y el secretario de la Universidad San José, por expedición de títulos falsos

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó la audiencia de imputación de cargos y solicitud de detención domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, esto en medio del escándalo de títulos falsos que rodean a la mujer y el centro académico.

Todo parece indicar que Guerrero se acreditó de contadora pública de manera irregular, con el objetivo de posesionarse como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Equidad.

Los delitos que se le imputarán a Guerrero y al directivo de la universidad son: fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según Deicy Jaramillo, la fiscal delegada, detalló​ que la mujer también está involucrada presuntamente en la expedición del título como tecnóloga en gestión contable.

“Documentos que fueron publicados en el SIGEP para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el primero de julio sin el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas saber, es lo que se ha acreditado en la investigación”, dijo la fiscal.

Igualmente la funcionaria agregó:

“Nosotros tenemos lo que tiene que ver con la expedición del título sin el lleno de requisitos en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditara que efectivamente la persona Juliana Guerrero, no reunía requisitos”, indicó la fiscal delegada.