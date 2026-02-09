Roy Barreras desmiente a Gustavo Bolívar y dice que debe rectificar

Roy Barreras, precandidato presidencial, y Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. (Foto: Tomada de Facebook Roy Barreras publicada el 29 de agosto 2025 / Tomada de Facebook Gustavo Bolívar publicada el 15 de septiembre de 2025)

El senador Roy Barreras publicó un mensaje a través de su cuenta e X, antes Twitter, para desmentir de manera categórica la existencia de una supuesta reunión política mencionada por el exsenador Gustavo Bolívar, y aseguró que se trata de “chismes, rumores, inventos y falsedades” promovidos con fines políticos.

Barreras retó a Bolívar a rectificar y negó cualquier intento de responsabilizar a Iván Cepeda de lo que calificó como un “autogolpe”.

Roy Barreras le pide a Gustavo Bolívar rectificar

Según Barreras, la reunión señalada “nunca existió” y afirmó que Iván Cepeda, Gloria y Daniel Quintero Calle, pueden dar fe de ello. “Lo reto a rectificar”, le dijo mientras cuestionó sus intenciones detrás de la acusación.

En su pronunciamiento, Barreras explicó las razones por las cuales Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta que estaba planeada inicialmente.

Barreras afirmó que la exclusión se dio por la actuación de un “socio tramposo de De La Espriella”.

“A Iván lo sacó de la consulta que habíamos planeado un socio tramposo de De la Espriella que hizo de “conjuez” estando impedido e inhabilitado! Fue un atropello contra nuestra consulta y contra la Democracia. Iván no apeló la decisión sino que decidió unilateralmente irse a primera vuelta sin proponer un acuerdo entre nosotros", escribió.

Dijo que detrás de esta situación existía la intención de evitar una consulta progresista y dejar el camino libre para la consulta del uribismo. “Lo que pretendían es que no hubiera consulta progresista para quedarse con la cancha libre para la consulta uribista y ganarnos por W. No lo permitiré. Convoco al pueblo progresista (que va más allá de la izquierda radical) a ayudarme a derrotar a la consulta uribista el 8 de Marzo”.