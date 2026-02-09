Donald Trump reaccionó al show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

Donald Trump arremete contra Bad Bunny y su show de medio tiempo en el Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl a cargo del cantante portoriqueño Bad Bunny, dejó todo tipo de reacciones a nivel mundial por el mensaje que quizo dar el artista en uno de los espectáculos más vistos en todo el planeta. El intérprete hizo de su presentación un simbolismo hacia América Latina y la unión de los Estados Unidos.

Benito como es su nombre real, hizo su show completamente en español, siendo el primer cantante en la historia en hacerlo en el Super Bowl. Bad Bunny eligió decir una línea en inglés, “Dios bendiga a América” y luego ennumeró a todas las naciones del continente americano.

Aunque el cantante no dio ningún tipo de discurso hacia la actual presidencia de Estados Unidos, el mandatario Donald Trump rechazó con vehemencia el espectáculo, calificándolo como “el peor de la historia”.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia“, escribió Trump.

Renglón seguido, el presidente arremetió contra Bad Bunny y su presentación.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, aseveró Donald Trump.

El jefe de Estado norteamericano continuó su alegato expresando según él, que fue una “bofetada” a los Estados Unidos.

“Este “espectáculo” es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real".

Finalmente criticó a la organización de la NFL.

“Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!“.