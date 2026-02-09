Artistas ‘se rindieron’ ante Bad Bunny por su poderosa presentación en el Super Bowl

Bad Bunny fue el encargado de cantar en el entretiempo del Super Bowl y su presentación hizo historia porque no fue solamente un concierto, sino que se trató de una verdadera protesta a favor de los países latinoamericanos.

Por supuesto, los elogios no se hicieron esperar, no solamente por cuenta de los seguidores del cantante, sino también por cuenta de otros artistas.

Artistas ‘se rindieron’ ante Bad Bunny:

El mensaje de protesta de Bad Bunny contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que no solamente se redujo a él (miles de personas apoyaron su lucha en las afueras del estadio), llenó de orgullo a muchas personas en Latinoamerica, así como también, a nivel mundial.

A continuación le presentamos algunos mensajes que otros artistas le dedicaron a Bad Bunny por su presentación en el Super Bowl:

“¡BAD BUNNY! hoy nos toca aplaudirte a ti, rompe como siempre, estamos contigo papi", fue el mensaje que le escribió Nicky Jam a Bad Bunny en la previa de la presentación:

“Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!“, Jeniffer López le escribió a Bad Bunny a través de su cuenta de X:

Miley Cyrus también felicitó a Bad Bunny y le envió su felicitación: “Nadie lo merece más que él este año. Será histórico, como su victoria en el AOTY y el enorme éxito de su increíble álbum. Esta noche bailaré en mi sala al ritmo de Tití Me Preguntó”.

“Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Benito, gracias Lady Gaga”, posteó Ricky Martín.