Importante periodista deportivo lloró conmovido después de show de Bad Bunny en el Super Bowl

La histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo marcó un hito en la música y el deporte, sino que también generó una fuerte carga emocional en millones de espectadores alrededor del mundo. Uno de los momentos más comentados ocurrió fuera del escenario, cuando el reconocido periodista deportivo John Sutcliffe no pudo contener las lágrimas al reaccionar en vivo al espectáculo del artista puertorriqueño.

Visiblemente conmovido, Sutcliffe expresó: “Puede que no te identifiques con su música, pero es imposible no llorar”, destacando el impacto cultural y emocional del show. El periodista, de origen mexicano-estadounidense, aseguró que, tras haber cubierto más de 33 Super Bowls, pocas veces había vivido un momento tan simbólico como el protagonizado por Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny conmovió al mundo en el Super Bowl 2026 y un reconocido periodista no pudo contener las lágrimas

Durante una transmisión posterior al evento, Sutcliffe reflexionó sobre el mensaje del artista: “¿Te gusta o no su música? El mensaje fue con amor, con cultura, con cariño. En un mundo que se está peleando, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny”. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El impacto emocional contrastó con la reacción política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el espectáculo y lo calificó como “absolutamente horrible”. A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños”. Además, anunció posibles acciones contra la NFL por permitir el show.

La controversia se intensificó cuando la Casa Blanca, desde su cuenta oficial en X, publicó el mensaje “Make America Great Again” justo al inicio del espectáculo, lo que fue interpretado como una respuesta política directa a la presentación del artista latino.

Sin embargo, el mensaje que dominó el escenario fue otro. La única frase en inglés pronunciada por Bad Bunny en el Super Bowl fue: “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor), una declaración que se volvió viral y fue considerada una respuesta simbólica al clima de polarización.

El show comenzó a las 19:20 horas con “Tití Me Preguntó”, y se transformó en un homenaje al Caribe, con banderas latinas, piraguas y una estética boricua que dominó el estadio. Entre los invitados sorpresa estuvieron Lady Gaga, quien interpretó una versión tropical de “Die With a Smile”, y Ricky Martin, que encendió el escenario con un medley lleno de energía.

También destacaron figuras como Karol G, Kali Uchis, Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal, quienes aparecieron desde una icónica casita rosa inspirada en los barrios de Puerto Rico.

Más allá de la polémica política, la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue considerada por millones como uno de los espectáculos más memorables de la historia. Por primera vez, un artista encabezó el evento con un repertorio completamente en español, llevando la cultura latina al escenario más visto del mundo.

Para muchos, como John Sutcliffe, no se trató solo de música, sino de identidad, representación y orgullo. Un momento que, más allá del fútbol, dejó una huella emocional y cultural imposible de ignorar.