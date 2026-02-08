Solo para millonarios: estos son los absurdos precios del Super Bowl en pesos colombianos, ¿le alcanza?

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo, en horas de la tarde, la edición número 60 del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Este partido, que define qué equipo será campeón de la NFL (la Liga Nacional de Fútbol Americano), es también conocido por su icónico medio tiempo, donde grandes estrellas de la música dan un esperado show de alrededor de 15 minutos.

Lea también: Bernie Moreno afirmó que Trump es “muy amable y cariñoso” y dio detalles del encuentro con el presidente Petro

Este año, la final se juega entre los Seahawks y los Patriots, y el medio tiempo estará protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Este show ha generado expectativa por la esencia latina del último álbum del cantante, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que se contrapone a la ofensiva antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.

Las entradas alcanzan hasta los nueve dígitos

Con corte del 5 de febrero, los precios de las boletas para ver el importante partido estaban entre 4.950 dólares (más de 18 millones de pesos) para la más económica y 22.500 dólares (82.5 millones de pesos) en el caso de la entrada más costosa. Esto en el caso de realizar la comprar directamente en el portal de paquetes especiales de la NFL, pues en otros portales los precios ascienden a los 35.000 dólares, lo que equivaldría a la estratosférica cifra de 128.3 millones de pesos.

Le puede interesar: Super Bowl y show de medio tiempo de Bad Bunny: dónde ver el juego y la presentación del puertorriqueño desde Colombia

Sin embargo, los precios varían constantemente, y a pocos momentos del evento es probable que estén incluso más elevados. Además, el costo de asistir se encarece más si se le suma el viaje y la estadía en San Francisco, ciudad donde se juega el Super Bowl.