Donald Trump trajo un incómodo invitado para Gustavo Petro a su reunión bilateral

La esperada cita entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, se materializó en la mañana de este martes 3 de febrero. En las primeras imágenes que se revelaron de la reunión, quedó en evidencia un trato cordial entre los dos mandatarios, pero también apareció un invitado incómodo para el presidente colombiano: el senador republicano Bernie Moreno, uno de sus mayores opositores en Estados Unidos.

En el pasado, el presidente Petro se ha despachado una y otra vez contra Bernie Moreno, quien es conocido por ser una figura colombo-estadounidense clave para la relación entre ambos países.

En noviembre del año pasado, Petro señaló a Bernie Moreno de estar detrás de un plan para relacionar al jefe de Estado colombiano con el narcotráfico.

“Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante. Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder politico tradicional de Colombia, con el narcotráfico (SIC)”, escribió Petro en su cuenta de X el 9 de noviembre del año pasado.

Un par de días después, Moreno aseguró que le manifestó a Petro su voluntad de ayudarlo a mejorar la relación con Estados Unidos. Sin embargo, señaló que Petro no estuvo dispuesto a conciliar.

“Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación. Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, trinó Bernie Moreno el 11 de noviembre del 2025.

Pues bien, su presencia en la reunión entre Petro y Trump ha ccausado suspicacias en la opinión pública y marca una posición de la Casa Blanca frente a Colombia.