“El M19 no es enemigo suyo”: Petro le responde a Uribe y le hace una propuesta

El presidente Gustavo Petro le respondió a través de su cuenta de X, antes Twitter, al expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, luego que este último publicara un mensaje en el que asegura que hay en su contra una “infamia político - judicial” de un magistrado que fue miembro del M19, “enemigo público mío”. Ante esa última afirmación el mandatario de los colombianos le respondió.

Petro le dijo a Uribe que el M19 no es su enemigo y le reconoció que durante su época como senador se hizo la paz con este grupo armado y que eso permitió el proceso de paz que se evidencia en la Constitución del 1991.

Petro le hace propuesta a Uribe para que ayude con el empresariado

En X, antes Twitter, el presidente le respondió a Uribe el mensaje en el que aseguró que hay en su contra una nueva compulsa de copias de un magistrado que fue exmilitante del M19.

“En esta infamia político-judicial contra mí, aparece otra compulsa de copias de un magistrado Pinilla Cogollo, quien fue miembro del M19 y enemigo público mío. Llegan a la justicia para utilizarla políticamente contra sus adversarios”, escribió el expresidente.

Al mensaje, el presidente Gustavo Petro le respondió mientras está de viaje en Estados Unidos, en donde tuvo una reunión con el presidente Donald Trump.

“El M19 no es enemigo suyo, usted como senador hizo la paz con el M19 y permitió el proceso de paz que se refleja en la Constitución de 1991. Alguna gente del M19 lo apoyó en sus gobiernos. Yo personalmente le solicité ayudar a hacer un Pacto social con el empresariado para una jornada laboral y un salario digno, y que ayudara a hacer una reforma agraria de verdad. Aún mantengo la oferta”, contestó el mandatario.