Gustavo Petro muestra con orgullo dedicatoria de Trump tras encuentro en la Casa Blanca: “amo a Colombia”

El presidente Gustavo Petro ha comenzado a dar detalles sobre el encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. Aunque no ha especificado qué se habló durante el esperado evento, comenzó a mostrar imágenes de la visita en redes sociales.

En una de ellas se puede ver un recordatorio de la reunión, con ambos jefes de Estado sonriendo ante la cámara en una foto y, al lado, una carta oficial de la Casa Blanca firmada por Trump con la dedicatoria: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”.

El encuentro se llevó a cabo entre las 11:00 a. m. y la 1:00 de la tarde, y contó con la presencia de varios funcionarios destacados de ambos gobiernos. Hasta ahora, Petro solo ha publicado breves postales, y desde la Casa Blanca afirmaron que Trump se pronunciará al respecto en su red social, Truth Social.

Poco después, publicó otro trino, en tono jocoso preguntando qué quiso decirle Trump en el autográfo de su libro, donde se puede leer la frase “You are great”, que significa “Eres genial”.

“Recorre uno la historia”

El primer mensaje del presidente colombiano tras la reunión mostró otra foto de los dos mandatarios recorriendo un pasaje de la residencia presidencial estadounidense. “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?..." dijo Petro en un tono misterioso.

Hasta ahora, lo que se conoce de la reunión indicaría que salió bien y transcurrió con cordialidad. De ser así, podría culminar el capítulo de tensiones diplomáticas entre ambos países y hasta habría una luz para que Gustavo Petro y sus allegados salgan de la lista OFAC, también conocida como lista Clinton.

En desarrollo...