“Después de la operación en Venezuela, cambió su actitud”: Trump se refirió a Petro horas antes de la reunión

A tan solo horas de realizarse la importante reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el mandatario norteamericano se refirió a su homólogo colombiano en medio de una rueda de prensa, donde sorprendió como de costumbre, por sus declaraciones.

Trump aseguró que Petro “cambió su actitud” luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses entraron al Palacio de Miraflores.

Los periodistas le consultaron a Donald Trump sobre su percepción del encuentro y del presidente colombiano, a lo que respondió:

“Ha sido muy agradable durante el último mes o dos. Ciertamente era crítico antes de eso, pero de alguna manera después de la operación en Venezuela, se volvió muy agradable, cambió mucho su actitud".

El jefe de Estados norteamericano expresó que “espera verlo” dando a conocer uno de los temas cruciales de la reunión.

“Vamos a estar hablando sobre drogas, enormes cantidades de drogas salen de su país y esperamos tener una buena reunión”, aseveró Trump.

Reunión Petro y Trump en la Casa Blanca

En el marco de esta agenda, el Jefe de Estado sostendrá el próximo 3 de febrero una reunión institucional en la Casa Blanca con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un espacio de diálogo que busca presentar las prioridades de Colombia y las líneas generales de la cooperación bilateral en asuntos de la lucha contra las drogas.

En el mismo período, el Presidente sostendrá reuniones institucionales con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con miembros del Congreso de Estados Unidos, tanto del partido Republicano como del Demócrata, en espacios de diálogo centrados en temas de interés hemisférico.

Igualmenta, Petro se reunirá congremios del sector cacaotero estadounidense, con el objetivo de explorar vías de cooperación y comercialización de este producto de Colombia.