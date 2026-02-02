Petro ya llegó a Estados Unidos: busca recomponer relación bilateral con gobierno de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó este domingo en la noche a Washington, Estados Unidos, con el propósito de sostener una reunión crucial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para este martes en la Casa Blanca. El objetivo central de este encuentro es recomponer una relación bilateral que ha estado tensionada en los últimos meses por una serie de desencuentros diplomáticos, políticos y de seguridad, marcados por diferencias profundas sobre migración, narcotráfico y otros temas estratégicos.

Antes de emprender su viaje, Petro confirmó el inicio de lo que calificó como una “jornada de comunicación intensa” con el Gobierno de Estados Unidos, luego de entrevistarse con John McNamara, jefe de misión de la embajada estadounidense en Bogotá. En sus redes sociales, el mandatario colombiano destacó la importancia de ese acercamiento previo y subrayó la necesidad de restablecer canales de diálogo, que se han visto enturbiados por las diferencias entre ambos gobiernos.

Reencuentro diplomático: Petro busca recomponer relación bilateral con Estados Unidos

Mientras Petro se prepara para dialogar con Trump, figuras de la política colombiana de su misma corriente ideológica han hecho un llamado a la ciudadanía. El senador Iván Cepeda, candidato presidencial por el oficialista Pacto Histórico, convocó a una manifestación en Bogotá el martes, en la Plaza de Bolívar, para respaldar al presidente y defender temas como la democracia, el salario vital y la paz durante la reunión. Petro, sin mencionarlo directamente, se sumó al llamado en un mensaje en redes.

Tensión bilateral y contexto de la cita

Este encuentro ocurre más de un año después de una ola de roces entre los dos mandatarios, cuando en enero de 2025 Petro rechazó la entrada de dos vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, denunciando su “trato indigno” y generando un intenso choque diplomático con la Administración Trump. Aunque dicho episodio se resolvió en menos de 24 horas, dejó secuelas en la relación bilateral, ampliándose con posteriores diferencias públicas sobre cooperación en lucha antidrogas, política migratoria y seguridad regional.

Además, la agenda de tensiones incluye críticas cruzadas sobre el enfoque de Petro frente al narcotráfico, con Estados Unidos presionando por resultados más contundentes ante cifras récord de cultivos de coca en Colombia, y discrepancias sobre datos y enfoques para combatir el crimen organizado. Este tema se perfila como uno de los puntos principales en la conversación entre los dos presidentes.

Temas en la agenda de Petro

La visita de Petro a Washington no se limita al diálogo con Trump. Según fuentes oficiales, su agenda contempla actividades con sectores políticos y académicos, empresarios y la comunidad colombiana en Estados Unidos. Se espera que el presidente ofrezca una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown, sostenga reuniones con representantes del sector empresarial —especialmente del cacao, con enfoque en comercio y sostenibilidad— y mantenga encuentros con legisladores estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral.

También está programado un encuentro con la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, parte de un esfuerzo por consolidar vínculos con los colombianos residentes en territorio estadounidense. Este conjunto de actividades busca proyectar una imagen de apertura y colaboración, en un contexto en el que la relación con Estados Unidos juega un papel central en la política exterior de Colombia.