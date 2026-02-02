‘Quiero que Canadá sea el 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el 53’: Donald Trump bromea con aumentar los estados de EE. UU. anexando países

Este domingo 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas polémicas afirmaciones, en tono jocoso, en medio de una cena privada en el club de élite Alfalfa, en Washington D. C. El mandatario bromeó sobre anexar Canada, Venezuela y Groenlandia a su país para que quede con 53 Estados.

Sigue insistiendo sobre adueñarse de Groenlandia

Sus comentarios, aunque sean a modo de chiste, llaman la atención por hechos recientes de orden internacional que muestran los intereses intervencionistas de Estados Unidos en esos países, como la operación militar y control sobre Venezuela y las constantes amenazas sobre adueñarse de Groenlandia, que a principios de este año 2026 prendieron las alarmas en la Otán y la Unión Europea.

Trump señaló, sobre el orden en el que se apropiaría de los países: “Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53”.

Esta broma no es nueva, pues días antes el mandatario había publicado una imagen en redes sociales en la que aparece el mapa de Estados Unidos alterado y con los otros tres países como parte de su territorio.

Otras declaraciones sobre Venezuela

El sábado 31 de enero el presidente estadounidense también se pronunció sobre Venezuela en una entrevista a bordo del avión presidencial Air Force One: "Nos llevamos muy bien con el liderazgo venezolano. Están haciendo un trabajo realmente bueno".