Petro viajaría este domingo a Washington para su primer encuentro con Donald Trump: ¿qué pasará en esta reunión?

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

El presidente Gustavo Petro estaría partiendo la tarde de este domingo 1 de febrero rumbo a Washington, Estados Unidos, para cumplir con una de las citas diplomáticas más complejas y determinantes de su administración.

(También puede leerlo: Bogotá bajo alerta: febrero seguiría con la tendencia de lluvias intensas y emergencias de enero)

El Jefe de Estado se desplazará en el avión presidencial para asistir al encuentro oficial con Donald Trump, programado para el próximo martes 3 de febrero en la Casa Blanca, en lo que se considera un intento por estabilizar la relación bilateral luego de un periodo de marcadas diferencias.

Balance de seguridad: el informe que Petro presentará en Washington

Uno de los objetivos principales de la visita al país norteamericano es demostrar la efectividad de las actuales políticas de seguridad en Colombia. El ministro Pedro Sánchez llevará a la mesa de trabajo cifras de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, incautación de drogas y más.

A pesar de estos resultados operativos, el Gobierno pondrá énfasis en el costo social y humano de esta ofensiva. La posición de Colombia ante Washington será la de un aliado estratégico que combate amenazas comunes bajo un “desgaste elevado” que requiere un respaldo proporcional.

El factor Maduro y el hermetismo en el Despacho Oval

La captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero en Venezuela ha generado tensiones diplomáticas, sobre todo por las recientes declaraciones de Petro calificando el hecho como un “secuestro”. Este punto sería clave en la conversación privada, donde se espera que ambos mandatarios aborden el tema de las extradiciones y la estabilidad de la frontera después del cambio de poder en Caracas.

Por decisión de ambas administraciones, lo que se conoce es que el ingreso de la prensa al Despacho Oval no sería permitido. Esta medida busca evitar posibles roces mediáticos y garantizar un entorno de diálogo directo.

Comitiva oficial y compromisos multilaterales

Después de que se les otorgara una visa de al menos cinco días, el jefe de Estado viajará acompañado por una delegación que incluye a la canciller Rosa Villavicencio, la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda y otros funcionarios a parte de ministro de Defensa.

Luego de la esperada reunión en la Casa Blanca, la agenda del mandatario continuará el miércoles 4 de febrero a las 3:00 p. m. con una visita a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde Petro se dirigirá al Consejo Permanente para discutir los resultados de su encuentro con Trump y el futuro de la cooperación hemisférica.