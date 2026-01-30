Dane revela que durante el 2025 la tasa de desempleo fue la más baja desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en todo el año 2025 la tasa de desocupación en el país fue 8,9%. Esta cifra representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a la registrada en 2024, cuando se situó en 10,2%.

​“Esta tasa es la más baja de toda la serie desde 2001″, destacó la directora del DANE, Piedad Urdinola, durante la rueda de prensa realizada este viernes en la que presentó los resultados del mercado laboral colombiano.

​Diciembre de 20​25: 8%

En relación con los resultados del mes de diciembre de 2025, el DANE indicó que la tasa de desocupación fue del 8%, lo que significa una disminución estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 9,1%.

“La población ocupada aumentó significativamente en 603 mil personas en diciembre de 2025, lo que equivale a un 2,6% más respecto al año anterior”, resaltó la más importante entidad estadística del país.

A su vez, en diciembre de 2025, la tasa de ocupación se ubicó en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 fue de 58,5%.

Por su parte, la tasa global de participación tuvo una disminución, al pasar de 64,4% en 2024 a 64,3% en 2025.

Las ramas de actividad económica que presentaron los mayores aumentos en el número de ocupados para diciembre de 2025 fueron: industrias manufactureras (510 mil personas), administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (121 mil personas) y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio (114 mil personas).

Las ciudades que mostraron las menores tasas de desocupación para este periodo fueron: Bogotá (6,5%), Villavicencio (7%) y Pereira (7,3%).

En contraste, las ciudades que registraron las mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,1%), Cartagena (14,1%) y Sincelejo (11,4%).