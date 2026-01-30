Centro Democrático señaló a Roy Barreras de hacer ‘jugadita’ para que saquen a Petro de la Lista Clinton

En la mañana de este viernes 30 de enero, el Centro Democrático sorprendió a la opinión pública con un fuerte señalamiento acerca de una conversación que habría tenido el exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras. Según el partido, el también precandidato presidencial habría estado buscando que saquen al presidente Gustavo Petro de la Lista Clinton con una curiosa jugada.

“El habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a (Iván) Cepeda, si lo sacan de la Lista Clinton. ¿Lo negará don Roy?“, se preguntó el partido del expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta oficial en la red social X.

Pues bien, unos minutos más tarde el propio Roy Barreras respondió a los señalamientos del Centro Democrático en la misma red social.

“Señores del Centro Divididocrático: Sembradores de veneno: Los veo asustados … Y les tengo otras malas noticias para Ustedes: El progresismo estará unido! Para nosotros la consulta o el acuerdo político son mecanismos de UNIDAD de la Fuerza política mayoritaria en Colombia que es el progresismo", advirtió Roy Barreras.

Roy Barreras aseguró que Iván Cepeda es su “amigo personal”

En su trino, Barreras también advirtió que el senador y precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es su amigo personal. Luego, se refirió a unas declaraciones que hizo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien renunció al Centro Democrático esta semana.

Según Roy, Iván Cepeda “es (como dijo Pepe Lafourie el jefe de sus disidencias políticas ) un hombre sensato, honesto y con el que se puede hacer acuerdos”.

Y señaló que el propio Cepeda ha sido la figura política que más ha defendido la posibilidad de que se materialice un acuerdo nacional.

“No serán países extranjeros los que veten ni decidan quién es el Presidente de Colombia sino nuestras mayorías del Pacto Histórico y del Frente Amplio en las urnas (sic)”, concluyó Roy Barreras.