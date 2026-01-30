“Tumbar la reforma pensional y el salario vital, es la destrucción definitiva del programa propuesto”: Petro

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje a través de sus redes sociales para referirse a las decisiones y posturas que, según él, ponen en riesgo la reforma pensional y el llamado salario vital. Cabe recordar que este jueves, 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió los decretos de la Emergencia Económica con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos.

En su pronunciamiento, el mandatario dijo que tumbar estas iniciativas representan un golpe directo al programa por el que votaron por él y advirtió sobre lo que considera una exclusión sistemática de derechos en Colombia.

También le puede interesar: “En nombre de Colombia les doy las gracias”: Fico celebró la decisión de la Corte y aseguró que había radicado una solicitud porque Petro se había pasado al Congreso

Petro aseguró que tumbarle la reforma pensional y el salario viral es la destrucción del programa por el que lo eligieron

“Tumbar la reforma pensional y el salario vital, es la destrucción definitiva del programa propuesto y votado por el pueblo de Colombia. Un hecho en la historia de este tamaño, lo haría unas entidades y una fuerza oscura muy contraria a la buena salud del pueblo”, escribió Petro en su cuenta de X, antes Twitter.

Petro cuestionó el papel del derecho formal y aseguró que, en el contexto actual, se estaría privilegiando una interpretación jurídica vacía sobre los objetivos sociales y humanos de las reformas impulsadas por su gobierno.

“Si algo se ha demostrado ahora en Colombia es como actúa el derecho formal, la lógica del hilado de las palabras vacías y no su contenido ni sus objetivos humanos ni su sustancialidad, contra la existencia y el progreso”, agregó.

Petro señaló que existe una fuerza jurídica que, a su juicio, actúa para frenar los cambios y perpetuar desigualdades históricas, desconociendo las condiciones reales de millones de colombianos.

“Es una fuerza jurídica para destruir, sustentada solamente en la fuerza oscura del retardo, del impedir, sin reconocer la enorme desigualdad de las personas y su carencia de derechos garantizados. Es el pasado lo que enfrenta los cambios, la transformación y sobre todo el progreso humano; un anacronismo que no muestra propuestas y solo rechaza e insulta, y es un pasado como el señor que excluye en el avión, mil veces experimentado por mi mismo”, dice el mensaje.

Petro aseguró que no puede mantenerse al margen frente a lo que considera un intento de exclusión total y un cierre definitivo al derecho y a la democracia, e hizo un llamado a una respuesta pacífica pero firme por parte de la ciudadanía.

“Un dirigente del país como yo, no puede contemplar pasivamente lo que pasa. El intento de la exclusión total, el No definitivo al derecho y la democracia debe ser respondido en paz, pero con contundencia por el constituyente que hoy se acerca a votar por el constituido que hace las leyes y debe acercarse también, a la solicitud de la firma por la constituyente que cambie los vientos retardatarios y permita el avance del país”, dijo.

El presidente también lanzó fuertes críticas contra lo que denominó sectores del pasado y contra quienes, según él, se apropian del Estado con fines de enriquecimiento personal.

“Sabemos que ya hay conformada una inmensa ola popular que tiene enceguecido a los exponentes de lo que ya murió en Colombia, con la palabra vacía en su cerebro vacío y sin amor, que ahoga la vida, del insulto que quiere amenazar la libertad y de la triquiñuela para impedir los derechos de la gente. La codicia de quienes se apropian del estado para enriquecerse está desatada como nunca y no los deja ni pensar ni actuar correctamente”, agregó.

Finalmente, Petro hizo un llamado a proteger a los dirigentes del cambio y a respaldar, de forma pacífica, lo que describió como una ola popular, advirtiendo sobre la posibilidad de movilizaciones en todo el país.