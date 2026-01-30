Gobierno Petro revela la fecha en la que se radicará el proyecto para la Constituyente

En las últimas horas el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la necesidad de implementar los cambios laborales que han sido impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, reveló cuándo radicarán la Asamblea Nacional Constituyente.

La intervención la hizo durante la asamblea del partido En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.

“Está aún pendiente la expedición de un Estatuto del Trabajo y esa debe ser una prioridad legislativa del próximo Gobierno o de una Constituyente. También va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una Constituyente que nosotros estamos promoviendo desde el Gobierno Nacional”, advirtió Sanguino.

Luego, indicó que el proyecto será radicado el próximo 20 de julio, cuando se instale el próximo Congreso de la República que resultará elegido durante las votaciones que se realizarán el 8 de marzo de este año.

¿Tiro por la culata? Sanguino se refirió a la suspensión de la emergencia económica

A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro de Trabajo también arremetió contra la Corte Constitucional por su decisión de suspender provisionalmente la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro. No obstante, Sanguino consideró que podría “salirle el tiro por la culata” debido a una interpretación jurídica del Ejecutivo.

“No obstante, dicha suspensión no equivale, por sí sola, a la anulación automática o desaparición instantánea de los decretos legislativos ya expedidos durante el periodo en que el decreto declaratorio producía efectos formales. Tales decretos ingresaron al ordenamiento jurídico con fuerza normativa y, conforme al principio de seguridad jurídica y a la presunción de validez de los actos estatales, continúan desplegando efectos mientras no exista una decisión expresa e individual que los suspenda o los declare inexequibles”, explicó Sanguino a través de su cuenta en la red social X.