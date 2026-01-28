Un congresista y un candidato a la Cámara iban a bordo del avión de Satena desaparecido en el Catatumbo

Continúa la incertidumbre por la desaparición de un avión de la aerolínea Satena en zona del Catatumbo, Norte de Santander. La aeronave, de matrícula HK4709, cubría la ruta Cúcuta - Ocaña este miércoles 28 de enero y perdió comunicación con el centro de control poco antes de la hora en que se esperaba que aterrizara. Dos tripulantes y trece pasajeros iban en el vuelo que es materia de investigación para la autoridades, entre ellos, un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes.

Según fuentes cercanas a los políticos, en el avión iban Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, y el candidato a la curul de paz de la Cámara Carlos Salcedo. Al parecer, en la avioneta también viajaban los equipos de prensa de ambos líderes y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía junto con su esposa María Sánchez.

Equipo de Diógenes Quintero se pronunció

A las 3:00 p. m. del miércoles el equipo de Diógenes Quintero publicó un comunicado informando que continúa sin poder contactarse con el congresista y su asistente, Natalia Acosta Salcedo. “Aunque los mensajes de Whatsapp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta”, afirmaron.

Además, agregaron que la última ubicación registrada en sus teléfonos fue en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, antes de su despegue. “Pedimos prudencia y oración en estos momentos de angustia. A pesar de nuestro desespero, trataremos de mantenerlos informados”, finalizaron.

Diógenes Quintero Amaya es abogado y especialista en Derecho Administrativo. Fue elegido en 2022 como representante a la Cámara por las curules de paz y ha enfocado su trabajo en el Congreso hacia temas como la reforma agraria y el Acuerdo de Paz.