Revelan nuevos detalles del caso del profesor Neill Felipe Cubides: denuncia que cámaras de seguridad del sector donde desapareció no funcionaban

Juan David Bazzani, abogado de la familia del profesor Neill Felipe Cubides, reveló nuevos detalles del caso que conmocionó a la Universidad Externado tras el hallazgo de su cuerpo sin vida en la vereda Los Soches. El docente fue encontrado incinerado el 19 de enero, en la localidad de Usme, cuatro días después de su desaparición, y presentaba heridas de arma blanca y signos de asfixia por estrangulamiento.

Las dos hipótesis contempladas

Bazzani señaló ante el medio Caracol Radio que la primera hipótesis contemplada por la Fiscalía es la de un posible paseo millonario, es decir, un secuestro extorsivo que derivó en tortura y homicidio, como lo podrían señalar algunos componentes del crimen. Cabe recordar que el profe fue visto por última vez el 15 de enero en la Clínica del Country, al norte de la ciudad, cuando acompañaba a su hijo de 10 años por una urgencia pediátrica, y no se volvió a saber de él después de que abordara un vehículo a la salida del hospital.

Igualmente, tampoco se descarta que el asesinato estuviera motivado por alguna investigación que llevara a cabo Cubides en la Procuraduría General de la Nación, pues allí ejercía como parte de la Dirección de Investigaciones Especiales.

El abogado recalcó que “todos son hipótesis” y comentó que aún no se ha establecido el tipo de vehículo que tomó el profesor previo al crimen. Sin embargo, sí confirmó que se registraron transacciones bancarias desde la cuenta del docente entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana y aseguró: “estamos directamente haciendo las gestiones con las entidades bancarias para establecer exactamente qué montos se retiraron de las tarjetas, en qué horas, (...) por qué no se sacó más dinero si había más en las cuentas o si esos eran los límites transaccionales”.

La familia está pidiendo cita con el alcalde

Bazzani informó que la familia está pidiendo una cita personal al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respecto a las cámaras de seguridad del sector donde desapareció Cubides. “Las cámaras de seguridad de la zona no estaban funcionando y por eso hoy no se tiene información de cuál fue el vehículo que abordó. De hecho la información de video que se tiene provendría de un comercio privado de la zona”.

“¿Cómo es posible que en una zona de alta afluencia de particulares, de público, frente a una clínica, en zonas de rumba, las cámaras estén dañadas?" indagó el abogado, lamentando la situación de inseguridad que enfrenta Bogotá y el aumento del delito de paseo millonario.

Por último, Bazzani indicó que el pasado fin de semana se presentaron otros dos casos de paseo millonario con características “muy similares a lo que en teoría pasó con el profesor Cubides”.