Desaparece avión de Satena en Norte de Santander: iba con 15 personas a bordo

Un vuelo de la aerolínea Satena fue reportado como desaparecido después de perder comunicación con los centros de control al mediodía de este miércoles 28 de enero. El avión HK4709, que transportaba 13 pasajeros y 2 tripulantes, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:10 p. m., pero nunca llegó. La última información recibida por los radares indica que la aeronave, un Beechcraft 1900 operado por la empresa SEARCA, se encontraba por una zona entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

El alcalde de Ocaña, Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto de ese municipio, Albeiro Páez, instalaron una mesa de crisis para coordinar las labores de búsqueda de este avión que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña.

Habla la ministra de Transporte

María Fernanda Rojas, jefe de la cartera de Transporte, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra recogiendo información sobre la aeronave y señaló que ya se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Satena se pronunció

La aerolínea Satena emitió un comunicado sobre el vuelo NSE 8849, que iba en la nave de placa ya mencionada, y señaló que este despegó a las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje para las 12:05 p.m. Sin embargo, a las 11:54 de la mañana tuvo el último contacto con el control de tráfico aéreo.

Desde la empresa habilitaron la línea (601) 9193333 para que los familiares de las personas a bordo reciban información oficial sobre el vuelo. Llama la atención que dos de los pasajeros eran el congresista Diógenes Quintero y el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, pertenecientes al Partido de la U.