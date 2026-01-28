Petro propone que a través de la Constituyente, el Banco de la República vuelva a comprar el oro de Colombia

Gustavo Petro propone que, por poder constituyente, el Banco de la República vuelva a comprar el oro de Colombia

El mandatario se lamentó, una vez más, que el Banco de la República hubiera dejado de comprar el oro colombiano, pues reiteró que son las mafias quienes se están apropiando de ese recurso natural.

Aseguró que si este ejercicio vuelve al Emisor “se nos acaba media guerra, de paso, y nos volvemos ricos, de verdad”.

Durante su intervención en el evento ‘Inicio de la remuneración a internos de medicina en Colombia’, que se realizó en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que “si el Banco de la República no hubiera seguido la idea de algún economista joven alucinado por matemáticas, no hubiera vendido el oro jamás, no estaríamos así”.

Se refiere el jefe de Estado a que, si las reservas de oro se quedaran en el país, se podría financiar el sistema pensional colombiano.

“Lo digo con claridad: si el Banco de la República comprara el oro de Colombia, como antes lo hacía, el oro no se lo roban las mafias. Y hoy se lo roban, 70 toneladas de oro al año, y va a parar a Estados Unidos, y con eso se hacen los grandes edificios y condominios de los Estados Unidos”, aseguró.

Reiteró que, si ese oro se quedara en las bodegas del Banco de la República, y si el Emisor comprara ese oro, “hoy no habría trabajadores en edad de pensionarse sin pensión, porque el oro sólido, hermoso, inmaterial, real, hubiera alcanzado para sostener todo un sistema pensional universal y público, y no unos business (negocios) montados en billetes de plástico en el mundo”.

Añadió que la veta de oro lo único que hace es desplazar el dinero del pueblo colombiano a los especuladores más ricos del mundo y de Colombia: “Estupidez humana”, advirtió.

Reintegrar el ahorro de los colombianos

También llamó la atención de los fondos privados de pensiones y cesantías que “se jactan” de ganar una tasa mayor por los recursos de los trabajadores colombianos que ponen en el extranjero “hecha sobre papel y números algorítmicos”. Y preguntó: “¿A quién se le ocurre sacar el ahorro nacional, que es la única fuente de financiación? Si uno saca el ahorro nacional, se financia con deuda (externa)”, sostuvo el jefe de Estado.

“Tontos los que se llevaron el dinero a ponerlo en plástico fuera del país, en negocios de los dueños de los fondos privados, que no sabemos cuáles negocios. Y tonto el que acabó con la reserva de oro del Banco de la República, que debe el poder constituyente volver a comprar el oro de Colombia”, insistió.