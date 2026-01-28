“Hago cosas muy buenas y pienso”: Petro durante discurso habló de lo que hace en la cama

Este martes, 27 de enero, en medio de uno de sus más recientes discursos, el presidente Gustavo Petro terminó lanzando polémicas frases sobre lo que hace en la cama. El comentario del mandatario se registró durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá.

El presidente inició con una frase con la que arremetió una vez más contra los periodistas a los que señaló de “chismosos”.

Petro habló de lo que hace en la cama en medio de un discurso en Bogotá

“Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso... y pienso... y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente, en esclavas y esclavos, y conmigo no se hará”, fueron las palabras pronunciadas por el presidente, en medio de un discurso que duró cerca de tres horas

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Pero es cierto. A nadie le debería importar la intimidad del presidente, todo el mundo tiene derecho a su espacio personal, los medios han entrado en una vorágine de la invasión a la intimidad como si la vida de todas las personas fueran algún tipo de reality. El estado en la cama“, ”En que pensaban los colombianos? votaron vendados?“, ”Petro siendo Petro de nuevo" y “Cada vez que vean a Petro públicamente borracho, piensen “¿de qué escándalo busca distraernos”? Luego sí procedan a comentar la borrachera enfatizando el escándalo Así les dañamos los intentos de ponernos a cazar globitos".