Petro confía que en el diálogo con su homólogo Donald Trump “salga un pacto por la vida”

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

Así lo manifestó el jefe de Estado durante el inicio de la remuneración a internos de medicina en Colombia, que se realizó en la Casa de Nariño, donde reiteró que esta conversación con el presidente de Estados Unidos deberá ser “de tú a tú, dos republicanos, él y yo, pero uno de una civilización y otra de otra. Y las civilizaciones deben hablarse si no, hay guerra mundial”.

En sus palabras, el presidente Petro aseguró que “espero de ahí que salga un pacto por la vida”, en la medida en que consideró que la ciencia ha advertido sobre los riesgos que tiene la humanidad en los actuales momentos por la crisis climática.

“La fuente de la riqueza es, uno, la naturaleza, dos, la fuerza viva del trabajo presente. Mata la naturaleza y mata el trabajo vivo presente por trabajo muerto pasado, que es lo que hace el capital, con una energía que mata, que es el petróleo, por eso le llamo la economía fácil”, aseguró.

Por esta razón, consideró que el tema de las energías limpias es vital en el diálogo con el presidente Trump, en la medida en que lo que se observa “es una sociedad impulsada por una energía de muertos”.

Sobre esta base preguntó: “¿Qué creen que va a resultar de eso?”, a lo que respondió que “entonces, tenemos que tener energía limpia”.

Las palabras del presidente se dan a escasos días de su encuentro con el mandatario estadounidense el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington.