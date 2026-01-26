Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, respondió a Lafaurie sobre la salida de Cabal del partido

En las últimas horas ha generado controversia la particular carta que le envió José Félix Lafaurie al director del Centro Democrático Gabriel Vallejo, solicitando la salida del partido tanto de él como de su esposa María Fernanda Cabal argumentando una serie de irregularidades en la escogencia de la candidata a las elecciones presidenciales.

Desde hacía varios años, la relación de Cabal con el partido e incluso con el expresidente Á​lvaro Uribe, no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, parece que la gota que rebasó el vaso en el asunto fue la elección de Paoloma Valencia. Desde entonces la senadora Cabal mostró su molestia e interpretó que hubo irregularidades en el método de la encuesta. Lo que finalmente se tradujo en la carta de José Félix, anunciando la salida de ambos del Centro Democrático.

Dentro de los argumentos del presidente de Fedegan, es que las firma encuestadoras que contrató el partido, “no estaban inscritas al Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral, lo que las inhabilita legalmente”.

Además Lafaurie agregó que el “proceso careció de comités de garantías electorales”.

Por lo anterior, en la carta José Félix pidió​ una escisión que le permitiera a María Fernanda Cabal “formar su propia agrupación política”, expresando que merecen una salida “digna”.

Respuesta del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo

Al respecto, Gabriel Vallejo, líder del partido, contestó la carta a través de sus redes sociales expresando:

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025″, allí el directivo cita un documento en el que se hizo la auditoria del proceso de escogencia de Paloma Valencia.

Es importante recordar, que la firma encargada del proceso era Kepler. Ellos en su carta de auditoria concluyeron que los datos fueron manipulados “de forma correcta” y “no se detectaron irregularidades en la aplicación de la encuesta”.