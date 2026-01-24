Miguel Uribe Londoño se decide y vuelve al ruedo como candidato presidencial lanzando fuertes críticas y lejos del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, asesinado por un sicario de 15 años el 7 de junio de 2025 cuando participaba de un mitin político en el Parque El Golfito de la localidad de Fontibón en Bogotá, anunció que vuelve a la contienda electoral para la presidencia de la República en memoria de su hijo.

Además, reveló que fue expulsado del partido Centro Democrático cuando era el candidato que punteaba en las elecciones.

También le puede interesar: El representante a la Cámara que propone militarizar Bogotá ya recibió el aval para recoger firmas

Papá de Miguel Uribe Turbay vuelve y quiere ser el presidente de Colombia en el 2026

A través de una carta enviada a la Convención Nacional del Centro Democrático, Uribe Londoño reveló que fue expulsado de la contienda electoral cuando era el candidato que tenía más intención de voto.

"Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas“, dice la primera parte de la carta, que también leyó en un video que publicó a través de sus redes sociales.

Luego aseguró que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del partido. "Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar“, agregó.

También dijo que le había entregado las banderas que defendió su hijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido, pero que lamenta no hacerlo desde el interior de dicha colectividad.

"NO voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos. Juntos volveremos a encender la llama de sus ideas, acompañados de aquellas personas voluntarias que sí han llorado y lamentado su muerte“, agregó.