“Por eso han fracasado en Colombia”: Petro por las críticas por el nombramiento de su nuevo ministro de Igualdad

El nombramiento del nuevo Ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, como reemplazo del polémico Juan Carlos Florián, ha generado una ola de reacciones. A través de las redes sociales se han pronunciado opositores a su nombramiento e incluso algunos periodistas han revelado que el nuevo jefe de cartera no tiene los estudios para asumir el cargo.

El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes, 23 de enero, a través de su cuenta de X, antes Twitter, para defender su decisión.

Petro reaccionó ante las críticas por el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de Igualdad

A través de las redes, el periodista Jorge Espinoza publicó un mensaje en el que reveló detalles de la hoja de vida de Acosta Zapata.

“Esta es la hoja de vida del que sería el nuevo @MinIgualdad_Col. Se llama Alfredo Acosta Zapata, es bachiller, no habla un segundo idioma, no tiene experiencia pública alguna. Su único trabajo acreditado ha sido como coordinador nacional de la ONIC", dice la publicación en la que aparecen pantallazos de la hoja de vida.

El presidente Petro respondió sobre ese mensaje diciendo que: “Quien le dijo a la prensa, que la experiencia para la construir igualdad se extrae de vivir en Chapinero alto y algunos cursos en la universidad privada de marras... Por eso han fracasado en Colombia”.

Además, dijo que “la equidad social de Colombia se hace con la participación de personas, grupos y sus líderes que han sido excluidos por siglos en el país. La equidad social no es un regalo de la aristocracia, la equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados”.

Algunos usuarios de pronunciaron diciendo que: “Hombre Gustavo. Sea responsable. Para manejar plata hay que saber hacerlo, es simple, no se haga el poeta. Para eso se estudia, para ser efectivos, para optimizar, para tener resultados. ¿Por qué acreditan cosas que no han hecho entonces?“, ”Es que en Colombia y creo que en todo el mundo se estudia para lograr llegar a esos espacios, meritocracia creo que le dicen y no en privadas, preferiblemente no el la San José“, ”La equidad social se construye dando oportunidades para que esas personas excluidas puedan tener las mismas oportunidades que otros han tenido, no regalando puestos a personas sin mérito y experiencia. Primero forme a sus amigos, antes de regalarles puestos!" y “Nadie está diciendo que la equidad social se construya desde la élite ni desde la comodidad. La participación de quienes han sido históricamente excluidos es necesaria y legítima”.