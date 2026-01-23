“¿Gobernará con las FARC?”: el momento que generó tensión en acto de Iván Cepeda en Valledupar

Un tenso momento se registró durante la rueda de prensa del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizada en Valledupar, luego de que una pregunta formulada por un periodista local generara una reacción airada e inesperada por parte del aspirante.

(Lea también:Se alista reunión Petro-Trump: ¿De qué hablaron la canciller Villavicencio y el secretario de Estado Marco Rubio?).

El episodio ocurrió cuando Óscar Arzuaga, periodista de la emisora Radio Guatapurí, interrogó a Cepeda con la siguiente frase: “¿Va a gobernar usted con las FARC o con grupos al margen de la ley?”. El cuestionamiento alteró de inmediato el desarrollo del encuentro con los medios y marcó el tono del resto de la comparecencia pública.

Tensión en acto del Pacto Histórico: Iván Cepeda rechaza pregunta sobre vínculos con las FARC

Visiblemente incómodo, Iván Cepeda interrumpió la rueda de prensa y calificó la pregunta como “inadmisible”, al considerar que implicaba una acusación penal en su contra. “Eso es un delito lo que me acaban de preguntar. Es como decirme que si soy un delincuente que va a gobernar con otros delincuentes”, expresó el candidato ante los periodistas y asistentes al evento.

Durante su respuesta, Cepeda hizo un llamado a la responsabilidad del ejercicio periodístico y advirtió sobre las consecuencias históricas que han tenido los señalamientos políticos en Colombia. En ese contexto, recordó el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los episodios más violentos del conflicto político colombiano, y señaló que acusaciones de ese tipo han derivado en persecuciones, amenazas y asesinatos.

“Por preguntas como esas mataron a miles de personas. Aquí, en este departamento, asesinaron gente por acusaciones de esa naturaleza, periodistas inclusive”, afirmó Cepeda, elevando el tono de su intervención y cuestionando el impacto que, a su juicio, pueden tener ciertos discursos en un país marcado por décadas de violencia política.

El intercambio generó un ambiente de tensión en la sala y provocó reacciones divididas entre los asistentes, algunos de los cuales consideraron legítima la pregunta dentro del debate democrático, mientras otros respaldaron la postura del candidato frente a lo que calificaron como un señalamiento indebido.

El hecho se produjo antes de que el aspirante presidencial iniciara formalmente su agenda política en Valledupar, la cual incluye la inauguración de la sede de campaña del Pacto Histórico en la capital del Cesar. Según su equipo, la visita hace parte de una estrategia de fortalecimiento territorial de cara al escenario electoral.

La agenda de Iván Cepeda en el departamento del Cesar continuará hasta el sábado, con un encuentro programado con mujeres líderes, en el que se abordarán temas relacionados con derechos humanos, participación política y equidad de género.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del discurso político, el papel de los medios de comunicación y la sensibilidad que aún persiste en Colombia frente a cualquier referencia a grupos armados ilegales, especialmente en un contexto preelectoral donde las tensiones y confrontaciones discursivas tienden a intensificarse.