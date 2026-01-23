¿Indirecta? Petro ordena a militares impedir que entre a Colombia insumos de fentanilo procedentes de Ecuador

Petro ordena a la Fuerza Pública impedir que entren a Colombia insumos del fentanilo procedentes de Ecuador

“Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia”. Esta fue la orden que el presidente Gustavo Petro impartió a la Fuerza Pública, durante la inauguración de la estación de radar 3D en el aeropuerto internacional ‘Alfredo Vásquez Cobo’, ubicado en la ciudad de Leticia, Amazonas.

​​​En su discurso, el jefe de Estado consideró que el narcotráfico no solo va de Colombia a Ecuador, sino que de “Ecuador hacia Colombia puede subir una sustancia que se llama insumos para hacer fentanilo”.

Esto porque –precisó– “lo mismo que baja la cocaína desde Colombia, sea por mar, sea por aire, hacia los puertos ecuatorianos, buscando exportarse”, igual pueden entrar por el vecino país los insumos del fentanilo, es decir, por los puertos del Pacífico suramericano.

En consecuencia, el mandatario reiteró su instrucción: “Es una orden, capitán, para toda la fuerza, de sus superiores, detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo a donde sea”.

Al respecto indicó que estos insumos no vienen en lancha sino en contenedores de buques mercantes que podrían usar puertos colombianos, por ejemplo, en Buenaventura, Tumaco y otros, ante lo cual la Armada Nacional debe estar alerta y fortalecer al máximo los controles.

Y puntualizó: “Ojo, porque Colombia tiene que ser libre completamente por todos sus puntos cardinales de cualquier entrada de insumos de fentanilo a este país, que no es para Colombia –ojalá nunca sea para Colombia, porque es una droga mortal–, sino para cualquier país del mundo".

​Llamado a la co​ordinación

En su discurso, el presidente Petro puso de presente que drogas ilegales como la cocaína “pueden desplazarse de Colombia hacia Ecuador, y lo estamos viendo”, hecho que ha significado que “la violencia en Ecuador sea cada vez más alta”, llegando a ser el doble de la que ocurre en Colombia.

“Nos echan la culpa como gobierno”, dijo y cuestionó por qué las autoridades de los dos países ubicadas a ambos lados de la frontera dejan pasar cocaína.

“¿La culpa es del gobierno colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos?“, recalcó.

A renglón seguido, consideró que Colombia cada vez ha sido más eficaz en la lucha contra los narcotraficantes: “Porque si los narcos se van para allá –yo no quiero que se vayan para allá, pero se van para allá– es porque no quieren estar aquí“.

“La demostración de que somos eficaces es que la mafia se está yendo para otros países”, subrayó.

En este sentido, el presidente Petro abogó por una mayor coordinación entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

“Tenemos que prevenir, y no nos interesa que el narco se vaya para otros países, sino que se destruya allá y acá. Entonces tenemos que coordinar la inteligencia, los ejércitos, la fuerza aérea, las aeronáuticas civiles, en un esfuerzo amazónico conjunto”, concluyó el presidente de la República.