“Usaron los datos de 22 personas humildes”: Petro defendió a contratistas que se habrían graduado irregularmente de la Fundación San José

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre el reciente escándalo del presunto ‘cartel de diplomas’ que estaría operando en la Fundación de Educación Superior San José. Esta institución, que ha generado polémica por el grado irregular de la funcionaria Juliana Guerrero, vuelve a estar en el ojo del huracán después de que la congresista Catherine Juvinao diera a conocer que más de 20 contratistas y funcionarios del Estado habrían recibido uno o varios diplomas por parte de ese establecimiento sin haber presentado las pruebas Saber Pro al momento del grado.

“Aquí hay una enorme irresponsabilidad”

Petro afirmó que “hay una gran irresponsabilidad de dos congresistas” en referencia a Juvinao y a la también representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha seguido la pista del caso de Juliana Guerrero. El mandatario aseveró que “usaron los datos 22 de personas humildes, muchas mujeres madres cabeza de familia con hijos menores para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa”.

El mandatario evitó hablar directamente de las pruebas que hay respecto a las irregularidades con la fundación y recurrió a apelar a la empatía con estas personas, de las cuales 13 son mujeres y 11 hombres, según las denuncias de Juvinao. Cabe aclarar que lo compartido por la representante no reveló los nombres ni situaciones familiares de los presuntos implicados.

“Para sacar votos no deben destruir trabajadoras”

Petro insistió con esta narrativa señalando que “las mujeres pobres de este país, solas y con hijos, estudian a distancia y trabajan”. Además, justificó la sospechosa cantidad de títulos expedida a varias personas afirmando que las universidades públicas “no han entendido de horarios”, y por eso las privadas “ofrecen ciclos que son legales”, en referencias a los ciclos propedéuticos.

“El estudio de estás mujeres trabajadoras puede hacerse más rápido y sí, pueden hacer un tecnológico y una carrera después, como se hace en todo el país y sí se puede hacer dos carreras y mantener el título tecnológico”, afirma el presidente. No obstante, en estos ciclos las personas no reciben los títulos a la vez, sino en diferentes etapas a medida que avanzan de técnica a tecnología, y de esta a carrera universitaria —que además requieren pruebas diferentes—, por lo que no se explicaría que algunos funcionarios recibieran hasta 4 diplomas a la vez.

“Para sacar votos no deben destruir trabajadoras. Espero de estás congresistas una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia”, concluyó el mandatario, desviando la discusión. En su comunicado no hizo referencia a sanciones ni investigaciones.