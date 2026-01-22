Desde las 6:00 p.m. de hoy, Colombia suspende suministro de energía a Ecuador “en defensa de la dignidad nacional”

Así lo anunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien sustentó que la decisión se adoptó como medida de reciprocidad frente a las “actuaciones unilaterales” del gobierno del vecino país que impuso aranceles del 30% a los productos nacionales que ingresen a su mercado interno.

En ese sentido, el ministro explicó que, si bien históricamente Colombia ha sido solidaria con el pueblo ecuatoriano, incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas, “las recientes decisiones del gobierno de Ecuador desconocen acuerdos vigentes, constituyen una agresión económica contra el país, y afectan, de manera directa, los intereses del pueblo colombiano obligando al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética”, aseguró.

De hecho, el funcionario recordó que el año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. “Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, insistió el funcionario.

Añadió que, incluso, a pesar de la estrechez energética que afecta a Ecuador, “recientemente habíamos publicado una medida regulatoria para ampliar esa oferta de energía a privado, iniciativa que ya fue desmontada pero que es una muestra generosidad, de nuestra cooperación con el pueblo ecuatoriano para avanzar en la integración energética. Hoy se trata de la dignidad de un pueblo que no puede dejarse agredir cada vez que otros gobiernos, y en este caso un gobierno vecino y hermano, agreda al pueblo colombiano”, reiteró.

Soberanía energética

La cartera de Minas y Energía expidió la resolución mediante la cual suspende las Transacciones Internacionales de Electricidad entre los dos países, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño.

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, afirmó el ministro Palma Egea.

Reiteró que esta no es una decisión contra el pueblo ecuatoriano, sino una respuesta política e institucional frente a la conducta del Gobierno vecino, y subrayó que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para superar las diferencias mediante el diálogo.

“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica”, dijo el jefe de la cartera energética.

Según el ministro, Colombia mantiene abiertos los canales de comunicación binacionales y sigue creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. “Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, sostuvo.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, concluyó.