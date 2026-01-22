¿Quién es Nhora Mondragón, la nueva directora del DAPRE y la reemplazante de Angie Rodríguez?

En las últimas horas se ha dado a conocer que Nhora Mondragón es la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, reemplazando a Angie Lizeth Rodríguez, quien renunció al cargo el pasado 14 de enero debido a que asumirá como gerente del Fondo Adaptación.

Mondragón asumirá de esta manera, la entidad encargada de la coordinación estratégica y administrativa de la Casa de Nariño, luego de ser la directora de Seguridad y convivencia del Ministerio del Interior.

¿Quién es Nhora Mondragón?

Según información recopilada por el Ministerio del Interior, Nhora es es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y cuenta con especializaciones en Administración en Salud y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Tiene una trayectoria de más de 28 años en el sector público donde ha ocupado cargos de alto nivel como Dirección del Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali y Secretaria Gobierno de Cali.

¿Cómo funciona el Dapre?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la entidad técnica y administrativa encargada de apoyar directamente al Presidente de Colombia en sus funciones como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.

A diferencia de un ministerio, que se encarga de un sector específico (como salud o transporte), el DAPRE funciona como el “centro de mando” o la mano derecha del mandatario para coordinar a todo el Ejecutivo.