El sueño de Yeison Jiménez sigue vivo: su concierto en El Campín se hará el 31 de enero, conozca los detalles

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, una de las principales inquietudes de sus seguidores giró en torno al futuro del concierto que el artista tenía programado en el estadio El Campín de Bogotá, uno de los hitos más importantes de su carrera. En las últimas horas, su equipo de trabajo confirmó que el evento sí se realizará, pero con un sentido profundamente simbólico y conmemorativo.

Luego de un proceso de diálogo y análisis conjunto entre la familia del cantante y su círculo más cercano, se tomó la decisión de cumplir el sueño que Yeison Jiménez dejó en marcha: realizar su segundo concierto en el máximo escenario deportivo del país. El espectáculo, denominado Mi Promesa Tour 2.0, se llevará a cabo el 31 de enero, manteniendo las mismas localidades adquiridas originalmente para la fecha prevista del 28 de marzo.

Desde la organización explicaron que esta decisión responde al deseo expreso del propio artista, quien veía este concierto como un momento clave en su carrera y como una forma de agradecer a su público por años de respaldo. De hecho, el evento se encontraba próximo a agotar la totalidad de su aforo antes de su fallecimiento, lo que reflejaba el impacto y la vigencia de su propuesta musical.

El concierto no contará con Yeison Jiménez en escena, pero su música, su banda y su legado serán los protagonistas. El show central estará a cargo de los músicos que lo acompañaron durante años, con una puesta en escena especial que había sido previamente diseñada por su equipo y que ahora se transforma en un homenaje a su vida y trayectoria artística. Además, se confirmó la participación de artistas invitados de primer nivel, quienes ya estaban contemplados en la planeación original del evento.

Desde la producción señalaron que el espectáculo será un momento histórico para la música popular colombiana, no solo por la magnitud del escenario, sino por la carga emocional que representa rendir tributo a uno de los cantautores más influyentes del género en los últimos años. El mensaje central del concierto será celebrar su obra, su disciplina y su conexión con el público.

En cuanto a la boletería, Tuboleta informó que las personas que no puedan o no deseen asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero hasta el 30 de enero de 2026, siguiendo los términos establecidos por el operador. Quienes no realicen este trámite dentro del plazo estipulado aceptarán automáticamente las nuevas condiciones del evento.

“El sueño del aventurero sigue vivo”, señaló el equipo del artista en su comunicado, reiterando que este concierto será una forma de honrar su memoria y de permitir que su voz continúe resonando en uno de los escenarios que más anheló conquistar.