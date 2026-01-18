¿Qué pasará con las regalías de la música Yeison Jiménez? Sayco explica cómo se repartirán tras su fallecimiento

Tras la muerte de Yeison Jiménez, una de las inquietudes que más se ha repetido entre sus seguidores y la industria musical tiene que ver con el futuro de las regalías que siguen generando sus canciones. El cantautor, considerado una de las figuras más importantes de la música popular colombiana, fue autor de la mayoría de sus éxitos, un factor determinante para que su obra continúe produciendo ingresos por derechos de autor tanto en el país como en el exterior.

Ante las dudas, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) explicó cómo funciona el proceso mediante el cual esos recursos llegan a los herederos de un artista fallecido. César Ahumada, gerente general de la entidad, se refirió al tema en una entrevista concedida al programa La Red durante el homenaje realizado a Jiménez en el Movistar Arena.

Según confirmó Ahumada, Yeison Jiménez estaba afiliado a Sayco desde 2014 y en junio de 2016 pasó a ser socio activo, luego de registrar formalmente 72 horas de obras dentro de la sociedad. Esta afiliación garantiza que las canciones del artista continúen siendo administradas y protegidas por la entidad, incluso después de su fallecimiento.

El directivo aclaró que la distribución de las regalías no se realiza de manera inmediata tras la muerte del autor, ya que depende de un proceso legal. “El proceso sucesoral lo adelantan en un juzgado o en una notaría. Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, explicó Ahumada.

Mientras se define la sucesión, Sayco mantiene el recaudo de los derechos generados por la música del artista. Una vez exista claridad jurídica, los recursos son entregados conforme a lo establecido por la autoridad competente. En cuanto a la forma en la que se distribuye el dinero recaudado, Ahumada detalló que el 70 % se destina directamente a los herederos, el 10 % se invierte en beneficios sociales para todos los socios de la entidad y el 20 % corresponde a gastos administrativos.

Esta estructura, según la sociedad, se aplica de manera general a todos los autores afiliados y busca asegurar que la mayor parte de los ingresos derivados de las obras llegue a quienes tienen derecho sobre ellas.

De esta manera, el legado musical de Yeison Jiménez no solo permanece vigente en escenarios, plataformas digitales y emisoras, sino que también continúa representando un respaldo económico para su familia, una vez se complete el proceso legal correspondiente.