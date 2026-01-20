Intentó ahogar a su novia embarazada porque publicó las fotos del baby shower y su amante se enteró que iba a ser papá. Foto: Medios Internacionales

Un joven fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de asesinato, luego de intentar ahogar a su novia embarazada tras enfurecerse por la publicación de fotos del baby shower en redes sociales.

El hecho ocurrió en septiembre de 2020, en el estado de Kansas, Estados Unidos, pero el caso volvió a tomar relevancia esta semana tras conocerse la sentencia judicial, según reportó el portal especializado Law & Crime.

El ataque ocurrió junto a una laguna

De acuerdo con el informe policial, Dominic Thomas, de 19 años en ese entonces, mantenía una relación con una joven de 17 años, quien estaba embarazada. La pareja atravesaba conflictos luego de que la víctima descubriera que Thomas tenía una relación paralela con otra mujer.

Tras el festejo del baby shower, la joven publicó fotografías junto a Thomas en Facebook, lo que permitió que la amante se enterara de la relación. Según el testimonio de la víctima, después de esto el acusado comenzó a enviarle mensajes amenazantes, en los que incluso le decía que la iba a matar.

Un día antes del ataque, Thomas le habría dicho:

“Estoy harto de vivir sabiendo que estás en mi vida, así que haré algo al respecto”.

Al día siguiente, la invitó a dar un paseo y ambos se dirigieron a una laguna en la ciudad de Wichita. Conversaron durante aproximadamente 20 minutos, hasta que el joven le comentó que había comido una pizza entera porque sería su “última comida gratis”, ya que —según dijo— “iba a ir a la cárcel”.

Intento de asesinato

Según el reporte policial, posteriormente se produjo un forcejeo. Thomas empujó a la joven al suelo, la arrastró por los pies hasta la orilla de la laguna y le sumergió la cabeza en el agua, sujetándola con una mano.

La víctima declaró que gritó pidiendo ayuda y suplicó que se detuviera, mientras temía morir y perder a su bebé. En su testimonio relató que pensó que su madre podría encontrar su cuerpo sin vida.

El agresor confesó más tarde a la Policía que su intención era ahogarla, pero aseguró que se detuvo cuando la joven comenzó a hablar de su hijo, lo que —según dijo— lo afectó emocionalmente.

La víctima logró quedar tendida en la orilla y horas después denunció el ataque ante las autoridades.

Condena judicial

Thomas fue detenido al día siguiente del ataque. Tras el proceso judicial, este miércoles un tribunal lo declaró culpable de intento de asesinato y lo condenó a 15 años de prisión.

El caso ha generado reacciones en Estados Unidos por el contexto de violencia de género, el uso de amenazas previas y el rol que tuvieron las redes sociales como detonante del ataque.