Quién es la nueva mujer del caso de las frambuesas con talio y la contundente respuesta después de ser ligada con Zulma Guzmán

La investigación por el doble homicidio de Inés de Bedout (14 años) y Emilia Forero (13 años), envenenadas con talio en el norte de Bogotá, dio un giro luego de la revelación de un testimonio clave que identifica a una nueva protagonista en la logística del crimen.

Se trata de Zenaida Vargas Pava, una mujer de 63 años señalada por un domiciliario como la persona que entregó físicamente el paquete de frambuesas contaminadas y presionó para que la entrega se hiciera efectiva a pesar del rechazo inicial de las víctimas.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la Nación, al que tuvo acceso Caracol Radio, el rastro de Vargas Pava surgió de la declaración de 12 páginas del mensajero que transportó el veneno sin saberlo. El hombre describió un edificio blanco de tres pisos cerca del Parque de la 93 como el punto de origen. Allí, una mujer de “cabello blanco, gafas y vestimenta formal” le entregó el pedido a nombre de un asesor espiritual identificado como Yeison Rosas, vinculado al entorno de Zulma Guzmán, hoy detenida en Reino Unido.

El testimonio es contundente sobre la insistencia de la mujer. Después de un primer intento fallido donde una de las menores rechazó el paquete por no tener destinatario claro, Vargas Pava habría llamado al repartidor para persuadirlo de regresar, ofreciendo dinero extra y confirmando que el envío era un “regalo” para Martín de Bedout, hermano de una de las víctimas y sobreviviente al ataque.

“No sé quién es”: la defensa de Vargas Pava

Luego de la difusión de su nombre, Zenaida Vargas Pava rompió el silencio en una entrevista con El Tiempo, asegurando encontrarse en estado de “shock”. La mujer desmintió cualquier vínculo con la presunta autora intelectual del crimen y afirmó que su vida es “una hoja abierta” dedicada al trabajo. “Ni siquiera sé quién es (Zulma Guzmán). Mi círculo se reduce a mi familia”, declaró, enfatizando que no frecuenta círculos sociales ni fiestas.

Por su parte, su hermano y abogado, Álvaro Pava, presentó una coartada que podría cambiar el rumbo de esta línea de investigación. Según el jurista, Zenaida no se encontraba en Colombia el 3 de abril de 2025, fecha en que se entregaron las frutas. El abogado sostiene que su hermana reside en el extranjero desde hace tres años y sugirió que su mención en el expediente podría tratarse de una suplantación de identidad o una represalia por enemistades personales.

Las dudas que persisten en el ente investigador

Pese a la defensa de la mujer, el reporte técnico de la Fiscalía indica que los teléfonos utilizados para coordinar la entrega están asociados a correos electrónicos con conexiones internacionales. Las autoridades intentan establecer si Vargas Pava fue utilizada como fachada, si hubo una suplantación física o si los registros migratorios coinciden con las fechas del suceso.

Mientras avanza el proceso de extradición de Zulma Guzmán desde Londres, el papel de Zenaida Vargas sigue siendo una pieza sin encaja. Todo esto hoy el foco de los investigadores toxicológicos y forenses que buscan cerrar el círculo delictivo que conmocionó a Bogotá.